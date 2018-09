Fraternita dei Laici, ripresi i lavori di pavimentazione della terrazza

Come indicato dal Primo Rettore Pier Luigi Rossi, sono ripresi i lavori di pavimentazione, con lastre di travertino, della secolare terrazza della Fraternita dei Laici davanti al palazzo in Piazza Grande. Il travertino è stato prelevato dalla stessa cava di Rapolano dove venne tolto nel 1780 il materiale che fu utilizzato per costruire la elegante balaustra della terrazza. La scelta del travertino è stata realizzata per decisione del Magistrato della Fraternita dei Laici su progetto dell’architetto Daniele Talozzi. La Soprintendenza ai beni culturali ha autorizzato il progetto. I lavori termineranno entro il mese di ottobre.