Francesco Sebastiano Chiericoni a Prisma, la voce di Arezzo si racconta in diretta VIDEO

Nuovo appuntamento con Prisma, sfaccettature di società.

Quest’oggi l’ospite che sarà intervistato da Claudia Failli ed Enrica Cherici è Francesco Sebastiano Chiericoni, al secolo noto come l’Araldo, la voce di Arezzo.

Nato l’11 maggio del 1974 Chiericoni è avvocato di professione, è sposato con Silvia, ha un figlio e una figlia. Ha ereditato dal padre Gianfrancesco il ruolo prestigioso di Araldo della Giostra del Saracino. Il debutto giudicato da tutti molto positivamente è avvenuto nel 2014, domenica 7 settembre. La voce della Giostra da quel giorno ha accompagnato tutti gli appuntamenti ufficiali. Da sempre grande tifoso dell’Arezzo presente in Curva Minghelli, ha rivestito un ruolo determinante come avvocato di fiducia incaricato da Orgoglio Amaranto nei mesi di lavoro del Comitato per ottenere l’esercizio provvisorio di fronte alla sezione fallimentare del tribunale di Arezzo. A campionato fermo e con la nuova società che si sta organizzato per la prossima stagione Francesco Sebastiano Chiericoni sta ripassando la disfida al Buratto Re delle Indie a casa sua perché tra pochi giorni si farà sul serio. venerdì 15 estrazione delle carriere, giovedì 21 la prova generale e sabato prima la sfilata per la lettura del bando, poi il corteggio e la 136° edizione della Giostra del Saracino.