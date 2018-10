Francesca, Allyson e il nucleo cinofilo toscano dei vigili del fuoco ad Arezzo per due giorni di esercitazioni. Coinvolti anche gli elicotteristi

Due giorni intensi per il nucleo cinofilo vigili del fuoco della Toscana che sta svolgendo delle esercitazioni proprio nell’Aretino. Ieri i vigili del fuoco con i loro compagni a 4 zampe insieme al nucleo elicotteri di Arezzo hanno effettuato un addestramento congiunto. “Tutto ciò – spiegano i vigili del fuoco – per cercare di stardandizzare le manovre di soccorso congiunte”.

Il nucleo cinofilo aretino è composto dalla vigilessa Francesca Pagliai e dalla sua labrador Allyson. Un lavoro tanto delicato quanto intenso il loro, che richiede un grande affiatamento. La coppia ha già operato si molti fronti critici: ad Amatrice e tra le macerie del ponte Morandi a Genova. Allyson è specializzata nella ricerca di persone vive ed entra spesso in azione in tutta la Toscana quando scattano ricerche di persone scomparse.

L’esercitazione dell’intero nucleo cinofilo della toscana proseguirà anche questa mattina.