Non si tratta di un allagamento in piena regola.

Sull’asfalto non si è depositata così tanta pioggia da impedire il transito delle auto. Però in quell’angolo del parcheggio della stazione non c’era neppure una “normale” pozzanghera.

L’immagine è quella realizzata da un lettore che, alle 19 circa si è trovato davanti agli occhi (e sotto ai piedi) una discreta quantità di acqua piovana.

In copertina lo scatto inviato alla redazione.