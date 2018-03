Fotonotizia – Doppio senso di marcia in via Petrarca: da oggi la circolazione ritorna alla normalità

Torna a doppio senso di marca.

Dopo una lunga attesa ecco che via Petrarca è di nuovo percorribile si da che verso piazza Guido Monaco.

Oggi, in concomitanza con il weekend di Pasqua ecco che l’arteria cittadina torna ad essere percorsa sia in un senso che in un altro. Nei mesi passati infatti, la circolazione è stata interdetta a senso alternato a causa dei cantieri che si sono sviluppati lungo tutta la strada e che hanno permesso il rifacimento dei marciapiedi.

Le opere riguardanti la pavimentazione sono terminate e quindi ecco che la via ritorna a doppio senso.

Resteranno da completare le asfaltature che verranno realizzate a partire da lunedì 9 aprile. La strada è già preclusa alla sosta di ogni veicolo salvo quelli ammessi negli appositi stalli per i disabili e carico e scarico.

Resta immutata la possibilità di svolta a sinistra verso via Porta Buia per chi proviene dalla zona Baldaccio o da via Piero della Francesca mentre torna definitivamente a destra l’uscita dal parcheggio della ex Cadorna.