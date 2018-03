Fortezza, riapertura al pubblico da questo fine settimana fino a giugno. Ecco gli orari

Riapre al pubblico la Fortezza Medicea. Dopo un lungo periodo di chiusura in seguito alle feste natalizie, da questo weekend fino al prossimo 3 giugno aretini e turisti potranno tornare ad ammirare la splendida cinta muraria da pochi anni ristrutturata. Ad annunciarlo, con una nota, è lo stesso Comune di Arezzo, che spiega così le modalità di accesso:

Ci saranno “Diverse articolazioni orarie in base ai periodi: fino al 31 marzo sarà accessibile dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18. Il giorno di Pasqua, domenica 1 aprile, dalle 15 alle 19,30. Dal 2 aprile al 3 giugno dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19,30. Aperta anche nei giorni festivi. Nei sabati della Fiera Antiquaria chiuderà i battenti alle 20,30. Lunedì giorno di chiusura, tranne che i festivi. L’ingresso è libero ed è consentito fino a mezz’ora prima della chiusura. Per informazioni: ufficio cultura del Comune di Arezzo 0575377503-4-5-6, teatro@comune.arezzo.it.

La chiusura al pubblico della Fortezza è stata al centro di numerose polemiche ed è stata oggetto di interrogazioni comunali, l’ultima quella del consigliere Pd Caneschi lo scorso 23 febbraio. Mentre Arezzo in Comune aveva annunciato una segnalazione di tale chiusura alla Regione, in quanto – aveva spiegato Franco Dringoli ” i finanziamenti Pius erano stati elargiti anche in virtù di un progetto: quello che vedeva la Fortezza restituita alla città, in modo che aretini e non solo ne potessero ammirare l’aspetto monumentale. Tutto questo, se la struttura viene chiusa e aperta solo per alcuni eventi viene meno”.