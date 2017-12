Fortezza del Girifalco: 1,6 milioni per riportarla al suo antico splendore

E’ stata comunicata, oggi 29 dicembre, la graduatoria dei progetti che hanno ricevuto un finanziamento dal Governo per il programma “Bellezza Italia”, partito nel 2015.

Cortona con il progetto di recupero della Fortezza del Girifalco, presentato dall’Associazione ONTHEMOVE con il Comune di Cortona è risultato il quindicesimo migliore su circa 273 ammessi.

Il risultato è un finanziamento di 1,650 milioni di euro, che interesseranno il fabbricato principale, cosiddetto “Palazzo del Capitano”, mediante la realizzazione di una serie di opere che consentiranno il restauro e il recupero di elementi architettonici interni ed esterni della Fortezza, nel rispetto dei caratteri tipologici, delle tecniche e dei materiali tradizionali.

Tali interventi consentiranno un miglior utilizzo dei locali sia a fini istituzionali che per mostre ed esposizioni e attività culturali e di formazione.

Nello specifico i lavori riguarderanno il rifacimento della copertura, il restauro di tutte le facciate, restauro e sostituzione degli infissi, servizi igienici, interventi su tutti i piani del corpo centrale della Fortezza (Palazzo del Capitano) e sull’ingresso principale per renderlo adeguato e accessibile.

“E’ senza dubbio una grande soddisfazione – dichiara il sindaco di Cortona Francesca Basanieri – per un progetto in cui speravamo molto che ridà grande valore a uno dei simboli della nostra città. Il “Sistema Cortona” si conferma ancora vincente: la collaborazione stretta tra il pubblico e il privato, in questo caso l’associazione OnTheMove, sta dando risultati esemplari. La soddisfazione è doppia in quanto il progetto presentato è il 15mo su 273 ed è stato finanziato per intero. La valenza del progetto non è soltanto quello della ristrutturazione dell’edificio, ma soprattutto del progetto culturale innovativo che ne seguirà. Il prossimo 3 gennaio assieme all’associazione e ad importanti protagonisti lo presenteremo nel dettaglio”.

“Quando abbiamo ricevuto la notizia – afferma Nicola Tiezzi presidente dell’associazione OnTheMove, non riuscivamo a crederci. Sapevamo che il nostro progetto era tra quelli ammessi e finanziabili, ma non pensavamo che potesse avere un tale successo. E’ importante sottolineare che dopo questo progetto, elaborato a fine 2015, ne sono stati presentati altri, di importi inferiori, che ci hanno permesso di avviare alcuni primi importanti interventi e che sono attualmente in corso. La nostra visione, condivisa con il Comune di Cortona, è quella che la Fortezza diventi un polo internazionale capace di proporre un’offerta culturale e formativa. Vogliamo creare un modello che coniughi sostenibilità economica, ambientale e sociale, in grado di generare sviluppo attraverso la valorizzazione del territorio proponendo attività di rete con enti e strutture locali, nazionali e internazionali. Insomma la Fortezza del Girifalco diventerà un “polo di sviluppo e faro di attrazione”.