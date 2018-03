Formazione avanzata per gli infermieri del Deu

Nella sanità come strumento di miglioramento, la formazione riveste un ruolo fondamentale, attraverso il quale i professionisti sono chiamati a rimanere al passo con i tempi. Nuove tecnologie e nuove scoperte scientifiche richiedono, infatti, un aggiornamento continuo e ripetuto. Per questo motivo oltre alla componente medica si è consolidato un gruppo infermieristico del Dipartimento Emergenza Urgenza, trasversale dall’Area Critica all’Emergenza Territoriale, che ha sviluppato competenze specifiche nella formazione all’emergenza di Base ed Avanzata, che riesce a ricoprire le diverse esigenze formative che si possono ritrovare in ambito intraospedaliero ed extraospedaliero. Il gruppo inoltre è chiamato a confrontarsi anche nell’ambito dell’Area Vasta dove si stanno sviluppando sempre di più protocolli condivisi ed è richiesta la massima condivisione di esperienza e conoscenza. Il punto di forza di questa realtà ruota intorno al Centro di Simulazione aziendale, nel quale è possibile consolidare la formazione mettendo in pratica l’aspetto teorico con la pratica attraverso il lavoro di squadra con i team multiprofessionali formati da infermieri, medici e altri professionisti. Questo permette di lavorare e di poter garantire un elevato standard di qualità e sicurezza delle cure erogate.