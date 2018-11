Firmato l’accordo di conciliazione fra Ato Toscana Sud e Sei Toscana relativo al contenzioso sui corrispettivi dei servizi svolti nel triennio 2016-2017-2018.

Questo pomeriggio, a Siena, il direttore generale di Sei Toscana, Alfredo Rosini e il direttore di Ato Toscana Sud, Paolo Diprima hanno firmato il verbale di accordo che sancisce così la definizione in via bonaria del contenzioso aperto nel 2016 tra il Gestore unico e l’Ente rappresentativo dei Comuni della Toscana meridionale.

L’accordo, che prima di essere firmato ha ricevuto ieri il parere positivo da parte dell’Assemblea di Ato, prevede che sia riconosciuta a Sei Toscana la somma onnicomprensiva di 3milioni e 380mila euro, ripartita in due quote di pari importo di 1 milione e 690mila euro per ciascuna delle annualità 2016 e 2017 e un ulteriore riconoscimento, a titolo di “costi generali inerenti la gestione del Corrispettivo impianti” relativo all’anno 2018 per una somma onnicomprensiva di 430mila. L’importo riconosciuto da Ato a Sei Toscana è da considerarsi autonomo e distinto rispetto al Corrispettivo d’Ambito da utilizzare a fini Pef e Tari e pertanto non comporterà alcuna ripercussione sulle tariffe, ma sarà coperto da uno specifico fondo Ato costituito anni fa proprio per far fronte a possibili contenziosi. Le parti hanno inoltre concordato che l’accordo di conciliazione è propedeutico all’avvio della procedura per il riequilibrio economico e finanziario della concessione e alla definizione dei consuntivi dei servizi dal 2015 al 2017.