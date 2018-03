Fine marzo glaciale: le minime di Arezzo tornano sotto zero. Il meteo del fine settimana

Le previsioni del tempo per questo fine settimana ad Arezzo e in provincia a cura di ArezzoMeteo.

SITUAZIONE:

Risveglio ben freddo sulla nostra provincia specie sulle zone e conche più riparate dal grecale dove abbiamo registrato anche valori sotto lo zero. Venerdì un’altra giornata soleggiata con ventilazione da grecale. Il centro di bassa pressione agisce al meridione e settori adriatici con maltempo diffuso e nevicate anche a quote piuttosto basse. Nel fine settimana una nuova depressione nord atlantica si porterà sul Mediterraneo occidentale andando ad interessare parte della penisola Iberica e Baleari per poi andare a convergere di nuovo al centro-sud.

DETTAGLIO PREVISIONALE

VENERDI: sereno o poco nuvoloso con probabile passaggio di innocue stratificazioni nuvolose di tipo medio. Ancora ventilazione da grecale specie nella fase centrale della giornata in attenuazione verso sera. Temperature minime in ulteriore calo con valori intorno allo zero o anche sotto specie nelle zone più riparate dal vento. Massime in lieve rialzo.

SABATO: sereno al mattino, da poco a parzialmente nuvoloso nel corso della giornata. Temperature minime ben fredde con probabili gelate e valori anche sotto lo zero. Ventilazione debole da grecale dalla tarda mattinata. Temperature massime gradevoli.

DOMENICA: in genere poco nuvoloso con addensamenti più importanti lungo la catena Appenninica (stau orografico). Ancora possibilità di brinate al mattino con valori freddi di temperatura. Ventilazione da grecale durante la giornata.

EVOLUZIONE SUCCESSIVA:

Tempo un po’ più incerto nella giornata di lunedì, poi fra martedì e mercoledì un timido cuneo di alta pressione tenterà di mettere una pezza garantendo un po’ di stabilità. Successivamente le correnti più umide atlantiche saranno di nuovo in agguato.