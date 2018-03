Festa della Santissima Annunziata, celebrazioni spostate al 9 aprile: “Concomitanza con la domenica delle Palme”

Quest’anno il 25 marzo è la domenica delle Palme e della Passione del Signore.

Non si può celebrare l’Annunciazione. La festa della Santissima Annunziata verrà celebrata, dopo l’ottava di Pasqua, e cioè lunedì 9 aprile.

Domenica 25 marzo nella chiesa della Santissima Annunziata si terranno celebrazioni: al mattino Messe alle ore 10 e 12; al pomeriggio – Rosario e Messe alle ore 16 e 18.

“Quanti vengono per la fiera dei fiori sono invitati a fermarsi in chiesa e a partecipare a questi momenti di preghiera comune” ricorda il parroco Don Aldo Celli.

Nelle stanze parrocchiali – MERCATINO della Caritas parrocchiale (fiori e vestiario) per raccolta per sostenere progetti di solidarietà in Eritrea.