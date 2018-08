Fast park in via della Sugherella a Montevarchi: lavori verso la conclusione

Stanno per concludersi i lavori al parcheggio fast park di via della Sugherella. La struttura sarà riaperta giovedì 30 agosto nel corso della mattinata e sarà quindi utilizzabile, oltre che per i pendolari, anche per le festività del Perdono. Dopo 10 giorni si conclude l’intervento di ristrutturazione dell’area con adeguamento e ammodernamento dell’intera struttura. I lavori effettuati permettono di garantire la piena efficienza e il mantenimento del parcheggio composto da elementi modulari a doppio livello capaci di ospitare 73 posti auto al piano terra e 81 al primo piano, posto in una zona strategica della città, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria e a poche centinaia di metri dal centro storico.