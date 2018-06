Farmacie Comunali, una settimana di informazione su sole e protezione

Sole e protezione: una “Settimana del Benessere” per ricevere consigli e suggerimenti su come vivere al meglio i mesi più caldi dell’anno. L’iniziativa vedrà per protagonisti i professionisti delle otto Farmacie Comunali di Arezzo che, da sabato 16 a sabato 23 giugno, saranno impegnati in una vera e propria campagna informativa per fornire consulenze e approfondimenti dedicati ai temi dell’estate. Nel corso della “Settimana del Benessere”, i farmacisti saranno gratuitamente a disposizione dei cittadini per rispondere a tutte le loro domande e per illustrare tutte le accortezze da tenere per proteggersi dal sole e per restare in salute. L’evento ha una doppia finalità: da una parte rappresenta un’occasione per sensibilizzare verso i corretti comportamenti da tenere in estate e in vacanza, mentre dall’altra fornisce un servizio agli aretini ponendo a loro disposizione le professionalità delle Farmacie Comunali.

«Tra le priorità delle Farmacie Comunali di Arezzo – spiega il presidente Francesco Francini, – rientra la promozione del benessere sul territorio cittadino, una mission che abbiamo deciso di declinare con le iniziative della “Settimana del Benessere” che permetteranno a tutti i cittadini di ottenere consulenze gratuite in tema con il periodo dell’anno. Ci è dunque sembrato naturale dedicare questo appuntamento al sole e alle necessarie protezioni da tenere durante l’estate».

Il focus sarà rivolto proprio alla protezione della pelle per vivere l’esposizione solare come occasione di benessere, evitando rischi di scottature e di invecchiamento cutaneo, con soluzioni diversificate a seconda del soggetto, dell’età e del fototipo: i farmacisti, dunque, aiuteranno ad individuare le soluzioni più indicate per ogni singolo caso. Gli adulti con carnagione chiara, i neonati e i bambini, ad esempio, hanno maggiori necessità di protezione e, di conseguenza, dovranno fare uso di solari con più alta protezione e tenere ulteriori accortezze. Nel corso della “Settimana del Benessere” sarà possibile anche avere consigli più specifici sui medicinali da portare in vacanza, sull’importanza di adeguare l’alimentazione alle alte temperature e di reidratarsi, o sui principi attivi per trovare i farmaci necessari per la propria salute in caso di viaggi all’estero. Questa campagna informativa sarà accompagnata da promozioni fino al 40% sui prodotti solari per stimolare i cittadini all’adozione di quelle corrette pratiche per passare al meglio il periodo estivo.

«I prossimi mesi richiedono particolari attenzioni – aggiunge Gianluca Ceccarelli, amministratore delegato delle Farmacie Comunali di Arezzo, – che devono essere osservate da coloro che partono per le vacanze ma anche da coloro che restano in città. L’invito è a far visita ad una delle nostre otto farmacie ad Arezzo o nelle frazioni per confrontarsi con i nostri professionisti, per ottenere utili consigli di benessere o per trovare risposte ai dubbi e alle domande legate all’estate».