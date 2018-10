Ex Lebole, accordo tra proprietà e privati in fase di ultimazione. Ghinelli: “Ad inizio anno cantiere aperto”

Una data certa non c’è ancora anche se l’avvio del cantiere potrebbe essere previsto per il mese di febbraio o marzo 2019. Così al posto di quel gigante di mattoni e cemento diventerà qualcosa di completamente nuovo.

L’area della ex Lebole è stata uno degli argomenti affrontati durante l’ultima punta di Prisma, la trasmissione di approfondimento curata da Enrica Cherici e Claudia Failli per Arezzo Notizie.

Sul futuro di questo spazio si è espresso il sindaco Alessandro Ghinelli ospite della settimana.

“Siamo in attesa di conoscere meglio alcuni dettagli – ha spiegato il primo cittadino – il proprietario, Marco Carrara (ndr), sta ultimando degli accordi con coloro che saranno i partner commerciali. Per il momento, rispetto al progetto precedente, ha rinunciato alla realizzazione del parcheggio interrato e anche alla presenza di strutture ricettive. Un mese fa il consiglio comunale di Arezzo si è adoperato per approvare la variante al piano di recupero dell’area ex Lebole all’interno della cosiddetta “Cittadella degli affari” chiesta proprio dal proprietario. Di fatto il disegno infrastrutturale, per il quale contribuirà anche il privato alla realizzazione, verrà mantenuto tale. Dunque l’imbocco del raccordo e i chilometri fino al vecchio hotel Truciolini saranno a quattro corsie. Altrettanto invariata anche la parte progettuale riguardante il sottopassaggio che unirà la vecchia Lebole al Centro Affari e Convegni. Il sottopasso sarà anche pedonale e dunque anche chi non viaggia a piedi potrà facilmente spostarsi da una parte all’altra. In questo modo potranno essere messi in comunicazione i parcheggi e consentire anche una viabilità più facilmente fruibile”.

Ma i tempi? Tra quanto vedrà la luce il cantiere?

“Le trattative, come detto, sono in corso – prosegue Ghinelli – quello che ci è stato lasciato intendere è che potrebbero esserci delle novità in tempi brevi e che quindi potrebbe essere sottoscritto un accordo al momento in fase di definizione. In virtù di queste considerazioni non è errato ipotizzare che nei primi mesi dell’anno possa prendere avvio la fase operativa e l’inizio dei lavori”.