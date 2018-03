Esercitazione della Protezione civile, test per 19 volontari per le emergenze

Si svolgerà sabato 24 marzo 218, presso la Sala Operativa di Protezione Civile della Provincia di Arezzo, l’esercitazione di protezione civile che vedrà impegnati anche i volontari che hanno partecipato al corso per le emergenze di Protezione Civile, organizzato dalla Provincia di Arezzo, in collaborazione con la Consulta Provinciale per il Volontariato e la Croce Rossa Italiana.

Sono stati diciannove i volontari che hanno assistito al corso di formazione per operatori del volontariato nella Funzione di Supporto “F4 – Volontariato. I partecipanti hanno affrontato differenti argomenti inerenti la gestione delle emergenze di Protezione Civile, per un totale di venticinque ore suddivise in cinque lezioni frontali, con docenti delle Associazioni afferenti alla Consulta ed alla Croce Rossa Italiana. L’esercitazione di sabato prossimo, prevederà la presenza ovviamente anche dei tecnici del Servizio Protezione Civile della Provincia, del personale dei Centri Intercomunali della Valdichiana, del Pratomagno, del Casentino e della Valtiberina. Verrà simulata l’attivazione delle risorse del Volontariato per il superamento dell’emergenza per situazioni di allagamenti, frane e per le conseguenze di una scossa sismica di media entità. L’obiettivo è quello di garantire una formazione continuativa degli operatori aretini di Protezione Civile e di verificare l’efficienza delle strutture di gestione delle emergenze a livello Comunale. Al termine dell’esercitazione, il Presidente della Provincia di Arezzo Roberto Vasai consegnerà gli attestati ai volontari che hanno partecipato al corso per “Operatore di segreteria” di Protezione Civile, che potrà essere utilizzato anche per le attività svolte dalla Colonna Mobile di Protezione Civile della Regione Toscana.