Esami e analisi nelle Farmacie Comunali di Arezzo per la promozione del benessere

Sette giornate dedicate al controllo della salute e alla promozione del benessere. Il mese di ottobre delle Farmacie Comunali di Arezzo sarà scandito da un ricco calendario che, da venerdì 5 a mercoledì 31, proporrà una serie di appuntamenti in cui i cittadini potranno sottoporsi ad esami rivolti ai più svariati ambiti per la cura del corpo. Ad ospitare queste giornate saranno, di volta in volta, le singole farmacie di Arezzo e frazioni dove la tradizionale dispensazione dei medicinali sarà affiancata da postazioni in cui svolgere controlli e ottenere consigli dai professionisti presenti.

Ben tre iniziative saranno ospitate dalla Farmacia Comunale n.1 “Campo di Marte”, a partire dal 5 ottobre quando sarà possibile sottoporsi ad una spirometria per valutare la corretta funzione delle vie respiratorie e dei polmoni. Mercoledì 10 ottobre è prevista invece l’analisi delle unghie per verificarne la salute e prevenirne le problematiche attraverso il “Nail-check”, mentre lo “Skin-check” di martedì 16 ottobre sarà un’occasione per monitorare il benessere della pelle prendendo in considerazione parametri quali il grado di invecchiamento, l’idratazione e l’elasticità.

Alla Farmacia Comunale n.2 “Trionfo” è in programma venerdì 12 ottobre una giornata per svolgere test per intolleranze alimentari, poi mercoledì 17 ottobre si terrà il “Trico-check” per identificare le caratteristiche di cuoio capelluto, capelli e livello di diradamento. A concludere il mese sarà un doppio appuntamento in calendario giovedì 18 ottobre alla Farmacia Comunale n.3 “Giotto” e mercoledì 31 ottobre alla Farmacia Comunale n.7 “San Leo”, dove conoscere la massa e la resistenza delle ossa attraverso un esame Moc ad ultrasuoni per individuare eventuali rischi di fratture dovute ad osteoporosi. Per ottenere ulteriori informazioni relative allo svolgimento delle visite e ai costi, oltre che per effettuare le prenotazioni, è importante contattare in anticipo le singole farmacie interessate.