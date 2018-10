Eleonora Gori l’interprete della lingua dei segni al lavoro nei Centri per l’impiego

La lingua dei segni è il “ponte” tra le persone sorde e il resto del mondo. Eleonora Gori è una psicologa che ha deciso di diventarne interprete. Oggi svolge la sua attività per le scuole, per i privati e nei Centri per l’impiego presenti nella provincia di Arezzo dove Cinpa svolge alcuni servizi al lavoro.

“Mi sono avvicinata a questa lingua per caso. Mia madre era addetta di segreteria all’Istituto Fossombroni di Arezzo dove lavorava un custode sordo che comunicava in questo modo. Finite le superiori, mi sono iscritta a psicologia ed ho quindi frequentato i corsi LIS. Tre anni ad Arezzo e poi uno a Livorno per diventare assistente alla comunicazione, figura professionale che opera nelle scuole per gli alunni sordi”.

Gli anni di formazione sono stati piacevoli e molto particolari.

“I corsi sono tenuti da insegnanti sordi e le quattro ore di lezione si svolgevano in assoluto silenzio. Un contesto complesso e nuovo per gli studenti, che si avvicinano per la prima volta al mondo della sordità. Anni di studio che hanno creato e cementato amicizie. A distanza di anni, il gruppo di studenti di allora si ritrova ancora”.

Le opportunità di lavoro per un interprete della lingua dei segni sono varie, ma non sempre è facile che vengano attivati i servizi.