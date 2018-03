Efficientamento energetico degli edifici pubblici: Bibbiena chiede finanziamenti per 3 milioni e mezzo di euro

L’Amministrazione comunale di Bibbiena ha investito 50 mila euro in progettazione per partecipare al bando regionale sull’efficientamento energetico.

Il sindaco Daniele Bernardini commenta: “L’Amministrazione ha sempre investito sulla progettazione e questo ha portato a risultati importanti che, nel tempo, ci ha consentito di fare interventi importanti per la comunità come la messa in sicurezza sismica del palazzo Comunale, ma non è l’unico esempio. Programmazione è una parola che abbiamo fatto nostra fin dall’inizio. Con questo nuovo investimento vorremmo poter rendere energeticamente efficienti molti immobili comunali strategici per la vita della comunità”.

Vediamo nel dettaglio su quali immobili è stato fatto un progetto per accedere al bando e quanti fondi sono stati richiesti.

Scuola Media di Bibbiena per un investimento di 1 milione e 200 mila euro; scuola elementare di Soci ( spogliatoi e palestra) 800 mila euro; Scuola Elementare di Bibbiena 450 mila euro; Piscina comunale 500 mila euro; Palatennis di Bibbiena 500 mila euro.

Il sindaco continua: “L’efficientamento energetico di questi immobili era anche all’interno del nostro Piano Triennale delle Opere Pubbliche, oltre che essere stato da sempre un obiettivo primario della nostra azione politica amministrativa”.

La Giunta esecutiva ha approvato nella seduta di oggi 27 Marzo 2018 il progetto di fattibilità tecnico economica di tutta la progettualità.