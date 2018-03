Nato ad Arezzo nell’aprile del 1897 frequentò in città le scuole elementari e medie e il Liceo classico “F. Petrarca”. Non aveva ancora venti anni quando si arruolò volontario nella prima guerra mondiale: si distinse per valore arrivando al grado di maggiore di artiglieria. Durante il conflitto rimase ferito due volte e portò a termine imprese eroiche. Al termine della guerra fu per questo insignito di una medaglia d’argento ed una di bronzo oltre ad una Croce di guerra. Come detto, in seguito seguì Gabriele D’Annunzio nell’impresa di Fiume, diventandone aiutante di campo. In questo caso gli fu conferita una medaglia d’oro al valor militare. Poi di recò in Marocco per partecipare , come comandante dell’artiglieria, alla guerra d’indipendenza del sultano locale contro la Spagna.

Ben presto manifestò la sua avversione nei confronti del fascismo: amico di D’Annunzio, ufficiale pluridecorato fu comunque arrestato e inviato al confino dove rimase per ben 17 anni, venendo spostato in varie isole. Era infatti un personaggio scomodo, scomodissimo, per il regime. In seguito alla caduta del fascismo rientrò a Roma ed entrò nella Resistenza. Denunciato fu arrestato e portato in via Tasso.

Insieme agli altri 334 prigionieri, fu ucciso il 24 marzo del 1944 alle Fosse Ardeatine.