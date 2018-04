E45, lunedì iniziano i lavori nel tratto aretino. Cantiere aperto a Pieve Santo Stefano

Partiranno lunedì prossimo i lavori di riqualificazione della E45 in provincia di Arezzo, Nel corso dei prossimi mesi Anas ha previsto cantieri di manutenzione programmata per un investimento complessivo di oltre 51 milioni di euro.

In particolare, da lunedì 9 aprile saranno avviati i lavori di ripristino e rafforzamento delle solette e adeguamento delle barriere laterali del viadotto “Lago”, tra Pieve Santo Stefano e Madonnuccia, per un investimento di 3,15 milioni di euro.

“La tipologia degli interventi, che prevedono la demolizione integrale della vecchia soletta, rende necessaria la chiusura della carreggiata in direzione Roma – spiega Anas in una nota –. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Pieve Santo Stefano Sud e rientro a Madonnuccia, mentre in direzione Cesena sarà consentito il transito sulla sola corsia di marcia. Il completamento di questa fase dell’intervento, che interessa la carreggiata sud, è previsto entro il 18 giugno. A seguire sarà interessata la carreggiata opposta”.