E’ Pasqua, la festa nella Diocesi di Arezzo e domenica si apre il Sinodo

Dopo il giorno di silenzio della Chiesa nel sabato della settimana santa, oggi ci sono numerose celebrazioni per il Cristo Risorto. E’ Pasqua e nella Diocesi di Arezzo Cortona e Sansepolcro è festa. La prima messa in cattedrale ad Arezzo si svolge alle 10:30 celebrata dall’Arcivescovo Riccardo Fontana che poi nel pomeriggio si sposterà nella Concattedrale di San Giovanni Evangelista a Sansepolcro per la messa delle 18:00.

Le celebrazioni si chiudono il Martedì di Pasqua alla Concattedrale di Santa Maria Assunta in Cortona quando alle 17.30 verrà celebrata una messa e si svolgerà la tradizionale processione del Cristo Risorto.

Ma gli appuntamenti importanti per la Diocesi di Fontana proseguono perché tra una settimana, domenica 8 aprile si apre il Sinodo. Lo ha ricordato la stesso Arcivescovo anche nell’omelia della messa Crismale del Giovedì Santo di fronte ai parroci e ai laici presenti in cattedrale:

“Il Sinodo, che avvieremo tra una settimana, vuole essere la chiamata di tutti alla corresponsabilità e all’impegno. Non solo perché lo hanno detto i Papi e i Concili, ma perché Gesù ci chiede di essere suoi amici, pronti ad aiutarlo, ciascuno secondo la propria vocazione. È una grazia avere una Chiesa pluralista e multietnica, attenta alle necessità degli altri, sollecita nella carità: “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri”[18]. È l’amore vicendevole, la carità, che in Arezzo come in Antiochia antica[19], ci fa riconoscere come cristiani.”

Annuncio preceduto da un racconto personale di Fontana, al quale si rifà per dare il significato del Sinodo stesso e il richiamo alla ministerialità diffusa: