Da due mesi perde lo scarico del bagno. Le infiltrazioni in classe al Fossombroni

Lo scarico perde ormai da due mesi, ma per adesso non c’è stato nessun intervento. La segnalazione arriva da genitori di ragazzi che frequentano l’istituto Fossombroni di Arezzo e più precisamente dalla sezione commerciale, classe 3AR, dove ci sono due gore evidenti sul soffitto e nelle pareti.

La perdita parte dal piano superiore, da uno scarico dei bagni. I ragazzi continuano a fare lezione nella stessa aula, nonostante l’ambiente malsano.

Da parte della provincia ci sono stati due sopralluoghi dei tecnici, ma per il momento non c’è stato nessun intervento. La scuola stessa pare non abbia la possibilità di spostare i ragazzi in un’altra aula. Una condizione che va avanti ormai da troppo tempo e per la quale genitori e studenti chiedono una soluzione.