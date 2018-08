Dopo la pioggia (di fulmini), temperature più fresche. Il meteo per Ferragosto ad Arezzo e in tutta la Toscana

Appena prima di Ferragosto il grande caldo ha subito un altolà non da poco. Nella notte scorsa pioggia e temporali (nelle immagini sotto le mappe dei fulmini in Toscana e ad Arezzo curate da Arezzometeo) hanno bagnato buona parte della regione, terra d’Arezzo compresa, mitigando le temperature e regalando una giornata di tempo nuvoloso-variabile proprio per la vigilia del 15 di agosto.

Una boccata d’aria fresca in questi giorni canicolari, ma una brutta notizia per chi si trova in ferie al mare e che preoccupa chi ha deciso di concedersi una giornata di relax nell’Aretino o nel resto della Toscana per domani. Quali sono dunque le previsioni per il resto della settimana di Ferragosto?

MARTEDì 14 AGOSTO

Meteo in provincia di Arezzo tratto da Arezzometeo

Netto peggioramento del tempo nella giornata odierna ad opera di un cavo d’onda depressionario atlantico accompagnato da aria più fresca. Instabilità questa mattina più attiva su Alta Toscana come da previsione ma i temporali in giornata si sposteranno anche verso levante prendendo anche la nostra provincia. La fase depressionaria si posterà velocemente verso sud est, avremo un Ferragosto con tempo migliore anche se un po’ incerto durante la fase centrale della giornata, specie all’interno. Da giovedì ripristino di condizioni di alta pressione.

Meteo in Toscana tratto da Consorzio Lamma

Nuvoloso con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità, più frequenti e probabili sulle province centro-meridionali. Tendenza a generale attenuazione dei fenomeni in serata.

MERCOLEDì 15 AGOSTO

Immagine sotto tratta dal sito del Consorzio Lamma

Meteo in provincia di Arezzo tratto da Arezzometeo

Da poco a parzialmente nuvoloso al mattino. Al pomeriggio formazione di nubi convettive con possibilità di qualche rovescio sparso. Poco nuvoloso verso sera. I rovesci saranno più possibili in Appennino e nelle zone fra le province di Arezzo e Siena. Ventilazione da grecale. Temperature massime sotto i 30 gradi.

Meteo in Toscana tratto da Consorzio Lamma

Poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con addensamenti a tratti consistenti in Appennino e sulle province centro-meridionali. Nella prima parte della giornata possibili piogge sparse sulla dorsale Tosco-Emiliana, nel pomeriggio locali rovesci o brevi temporali attesi sulla provincia di Grosseto e sul basso livornese. Generale miglioramento in serata.

GIOVEDì 16 AGOSTO

Meteo in provincia di Arezzo tratto da Arezzometeo

Sereno o poco nuvoloso al mattino. Qualche addensamento di tipo convettivo al pomeriggio ma rischio basso di rovesci. Temperature massime in lieve aumento, minime in calo.

Meteo in Toscana tratto da Consorzio Lamma

Sereno o poco nuvoloso per modesti addensamenti cumuliformi pomeridiani tra le province di Siena e Grosseto dove non si escludono isolati rovesci.

@MattiaCialini