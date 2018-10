Domani tanti aretini alla marcia della pace Perugia – Assisi

Le iniziative di “ConVivi Arezzo” si prendono una breve pausa per partecipare alla Marcia Perugia-Assisi.

Saranno molti gli aretini che domani, domenica 7 ottobre, con mezzi propri o con pullman parteciperanno alla storica marcia che quest’anno al valore della pace aggiunge quello della fraternità. Da Arezzo partiranno pullman messi a disposizione da Uisp, Oxfam-Legambiente e Cgil. Il pullman organizzato dal sindacato partirà alle ore 7:15 da Via Monte Cervino, di fronte alla sede della Camera del Lavoro aretina.

La nutrita partecipazione alla Marcia, come non si registrava da tempo, insieme alle tante iniziative del mosaico ConVivi Arezzo, sono la manifestazione di una coscienza e di una sensibilità ancora vive nella nostra città, elemento fondamentale per costruire una comunità unita e solidale. E’ questo l’unico modo per sconfiggere la paura, stare tutti meglio e guardare con speranza al futuro.