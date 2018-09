Disostruzione delle vie aeree, nuovi corsi per i genitori

Dopo i numerosi consensi ricevuti nelle scorse edizioni, già 4 nel solo 2018, il Consultorio e l’Educazione alla Salute della Zona di Arezzo ripropone tre date per il corso sulla gestione delle emergenze neonatali e pediatriche. L’iniziativa è dedicata ai genitori, che sono i primi a dover gestire certe situazioni, come il bambino che non riesce a respirare perché ha ingoiato qualcosa.

Le prossime date sono: 27 settembre ad Arezzo, 18 ottobre a Monte San Savino e 15 novembre ad Arezzo. Gli interessati sono invitati a iscriversi contattando il Consultorio, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 al numero 0575/ 255829. I posti sono limitati per consentire il miglior apprendimento da parte dei partecipanti.

Il corso, organizzato in collaborazione con il personale del 118, ha l’obiettivo di insegnare ai genitori a gestire la crisi, ma soprattutto a mettere in atto le manovre salvavita nell’attesa che arrivi il mezzo di soccorso, senza farsi prendere dal panico. Tramite l’ausilio di manichini, gli infermieri del 118 spiegheranno e faranno provare le manovre di disostruzione da corpo estraneo sul lattante e sul bambino e le prime manovre di rianimazione cardio-polmonare.