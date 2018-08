Prima la diffida, poi l’esposto in Procura. Il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, ha sporto denuncia presso la Procura di Arezzo per i disagi conseguenti al mancato ritiro dei rifiuti dal mese di luglio in poi. Un lungo post apparso sulla pagine Facebook istituzionale del comune di Castiglion Fiorentino, spiega nei dettaglio cosa è accaduto.

Dopo la diffida dei giorni scorsi questa mattina il sindaco Mario Agnelli ha presentato presso la Procura della Repubblica di Arezzo un esposto-denuncia affinché la stessa Procura possa verificare la sussistenza di reati nei fatti narrati nel citato esposto-denuncia relativi al mancato ritiro dei rifiuti dal mese di luglio in poi. I gravi disagi, infatti, subiti dai castiglionesi e dai tanti turisti presenti in queste settimane per il mancato ritiro della nettezza urbana sono drammaticamente sotto gli occhi di tutti. Le prime avvisaglie di un “terremoto” che sarebbe scoppiato a giorni si sono verificate fin dallo scorso mese di luglio e prontamente l’amministrazione comunale tramite il suo ufficio Ambiente aveva inviato la prima missiva denunciando i mancati conferimenti, oltre ai problemi che il disservizio arrecava alla popolazione. “Questa interruzione è mal digerita anche in virtù degli importanti risultati che arrivano dalla raccolta differenziata che a giugno ha raggiunto il 65%. Un eccellente risultato che testimonia il lavoro fatto dai cittadini che hanno dovuto cambiare radicalmente le proprie abitudini” dichiara Laura Tavanti, assessore all’Ambiente. Che il servizio sia stato interrotto, in toto o parzialmente sarà l’Autorità competente a deciderlo, non è certamente un mistero; come non è un mistero che le informazioni fornite dal gestore siano state altrettanto insufficienti e troppo rassicuranti rispetto alla realtà.

E’ uno dei risvolti della vicenda che nelle ultime settimane ha interessato Sei Toscana.

“Gli appelli ricevuti non potevano cadere nel vuoto e non si poteva chiudere la vicenda con le rassicurazioni di Sei Toscana – ha spiegato in conferenza stampa Agnelli – . Avevamo già inoltrato una diffida a al gestore chiedendo di raccogliere i rifiuti rimasti sulle strade in tre giorni. Oggi abbiamo verificato che non è cessata l’emergenza. Adesso con l’esposto sarà la Procura di Arezzo a verificare se siamo di fronte ad una interruzione, turbativa o sospensione di questo servizio pubblico indispensabile. Tutto questo in un periodo dell’anno in cui ci sono molti turisti e nel quale le condizioni climatiche sono particolari, con temperature molto alte. Vorrei poi ricordare che questo comune, ovvero i suoi cittadini, hanno versato oltre un milione e 900 mila euro per questo servizio pertanto da amministratori dobbiamo pretendere che il servizio sia ineccepibile”.