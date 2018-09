“Abbiamo detto addio alle sigarette dopo una vita da fumatori”. Le storie di Marcello e Maria

Hanno detto addio alle sigarette dopo una vita da fumatori, grazie ai corsi organizzati dal SerD di Arezzo. Si tratta di Marcello Tiezzi, 65 anni e Maria Banchetti, 63, entrambi residenti nel comune di Monte San Savino.

“Due pacchetti al giorno per 50 anni, nessuno avrebbe scommesso un euro sul fatto che sarei riuscito a smettere di fumare – dice Tiezzi – Nel tempo, avevo provato varie volte a smettere da solo. Riducevo il numero di sigarette ma poi riprendevo come prima. Grazie al corso che ho seguito, ho detto addio al fumo, quasi per incanto. Certo, ci deve essere una forte motivazione, non c’è niente di semplice, ma da sei mesi non tocco le sigarette e sto molto meglio”.

Il 65enne sottolinea l’efficacia del metodo utilizzato nei corsi del SerD e racconta che, nonostante abbia intorno persone che fumano, non ha più avuto voglia di sigarette. “Basterebbe poco per ricominciare, basterebbe un tiro – dice Tiezzi – ma adesso ho la forza e la motivazione per non farlo di nuovo”.

Maria Banchetti ha fumato oltre un pacchetto al giorno sin dall’età di 18 anni, a parte una pausa di 5 anni quando ha avuto la seconda figlia.

“Fino a quando ho lavorato, riuscivo a gestirmi abbastanza bene e non mi rendevo conto delle conseguenze del fumo – racconta Maria – Poi, andata in pensione, in concomitanza con alcune vicende che mi hanno riguardato, mi sono ritrovata a casa ed ho avuto la tendenza a mangiare e fumare per riempire le giornate. Ad un certo punto, come si dice, mi sono guardata allo specchio e ho capito che dovevo dare una svolta alla mia vita”.

Così Maria, consigliata anche dalla figlia, decide di frequentare il corso anti fumo ad Arezzo. “Mi sono sentita accolta, non giudicata e ho visto che eravamo in tanti ad avere questo problema, non ero sola – racconta la 63enne – Ho iniziato un percorso che mi ha portato, sei mesi fa, a smettere di fumare. La consapevolezza è tutto e ringrazio il personale Asl per avermi aiutato”.

Il SerD sta organizzando una nuova edizione del corso anti fumo, che prenderà il via a fine settembre. Chi è interessato può contattare Daniela Capacci (0575/255943-0575/255935, daniela.capacci@uslsudest.toscana.it) e fissare la prima visita che è gratuita. La durata del corso è di 1 mese e mezzo e si basa su incontri settimanali in orario pomeridiano.