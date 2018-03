Dell’Arciprete lascia il vertice del Siulp: “Passo il testimone, ma darò una mano se serve”

Walter Dell’Arciprete lascia la segretaria provinciale di Arezzo del Siulp. In vista del congresso di giovedì 29 marzo, ha deciso di non ricandidarsi. Da 32 anni nel sindacato della Polizia di Stato (il Siulp è il primo d’Italia con oltre 26mila iscritti), Dell’Arciprete ha rivestito per tre mandati il ruolo di vertice provinciale (per un totale di 18 anni) e per 6 anni quello di responsabile regionale della Toscana. E’ stato anche componente del direttivo nazionale. “C’è la necessità di rinnovare l’organizzazione – spiega -. E dopo tanti anni alla guida, passo il testimone. Servono forze fresche per rinvigorire ulteriormente l’attività del sindacato”. Laureato in Scienze Politiche, ispettore superiore della Polizia di Stato, responsabile della Polposta di Arezzo, Dell’Arciprete ha origini abruzzesi ma ormai vive da 34 anni ad Arezzo.

Rimarrà all’interno del sindacato?

Diciamo che la mia non ricandidatura non sarà un disimpegno totale. Non lascio il sindacato. Darò il mio contributo, se richiesto, e resto a disposizione per qualsiasi incarico il nuovo segretario mi vorrà assegnare.

Chiude dopo aver ricoperto anche un ulteriore incarico, quello di commissario straordinario a Firenze. Un bilancio?

Molto positivo. Ho ricoperto il ruolo da maggio 2017 a marzo 2018 dopo le dimissioni del precedente segretario provinciale e il conseguente commissariamento. Il Siulp fiorentino ha chiuso l’anno con oltre mille iscritti.

Chi prenderà il suo posto?

Sarà deciso durante il congresso. Sono sicuro che chi prenderà il timone sarà una persona responsabile e seria, con un occhio ai diritti dei colleghi e un altro alle esigenze di sicurezza dei cittadini.

E per conoscere il nome del sostituto occorrerà attendere giovedì mattina, al congresso sono stati invitati il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, il questore Bruno Failla e il prefetto Clara Vaccaro. Sarà presente il segretario nazionale del Siulp Vincenzo Annunziata.

