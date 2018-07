Dalla Regione risorse per minori, povertà alimentare e profughi. Ecco le cifre per l’Aretino

Tre milioni dalla Regione alle Zone distretto e alle Società della Salute per interventi e servizi sociali. Li destina una delibera presentata dall’assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi e approvata dalla giunta nel corso dell’ultima seduta.

La cifra fa parte del Fondo Sociale Regionale, alla cui composizione concorrono il Fondo Regionale di Assistenza Sociale (FRAS) e il Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS). Al momento non ci sono ancora indicazioni precise sui tempi di assegnazione e trasferimento delle risorse spettanti alla Toscana derivanti dal FNPS (la cifra complessiva attribuita alle Regioni sarà di circa 263 milioni). Ma intanto la Regione ha ritenuto di rendere subito disponibili le risorse del FRAS, ripartendole e attribuendole alle Zone distretto quale trasferimento per il Fondo di solidarietà interistituzionale per il 2018.

“La Regione continua ogni anno a mettere cifre consistenti a sostegno delle politiche sociali, che vanno ad aggiungersi al Fondo nazionale – sottolinea l’assessore Saccardi – Con queste risorse si finanziano le maggiori spese effettuate dai Comuni e dalle Zone distretto”.

I 3 milioni di euro verranno ripartiti così:

– 40% per interventi per i minori stranieri non accompagnati o minori fuori famiglia (bambini e ragazzi 0-17 anni accolti in struttura o in affidamento familiare); di cui in provincia di Arezzo: ne sono previsti 61 per l’area aretina, Casentino e Valtiberina pari a un contributo di 54.747 euro; 49 in Valdarno con un contributo di 24.167 euro e la Valdichiana Aretina con 10 minori e 4.932 euro.

– 40% per interventi a sostegno della povertà alimentare di cui 46 mila e 307 euro al distretto Arezzo Casentino e Valtiberina; 12.500 al Valdarno e 5.459 alla Valdichiana aretina.

– 20% per interventi a sostegno dell’accoglienza dei profughi di cui Area Aretina, Casentino e Valtiberina con il 12,74% di profughi accolti ogni mille abitanti, con un contributo di 76.436 euro, il Valdarno con 7.298 euro, la Valdichiana Aretina con 17.150 euro.