“Dalla parte dei dipendenti Bekaert”, una delegazione di lavoratori ricevuta dal sindaco di Cavriglia

La vertenza dello storico stabilimento di Figline Valdarno, come sappiamo, riveste un peso enorme nell’economia della nostra vallata e interessa direttamente anche tante famiglie cavrigliesi.

Per questo è fondamentale non abbassare la guardia, soprattutto in questi giorni che potrebbero essere decisivi per le sorti dei 318 lavoratori, indotto escluso.

E’ stato un piacere ricevere una delegazione – ha affermato il Sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni – e fargli in mio più sincero in bocca al lupo. Un’occasione in cui ribadire ancora come il Comune di Cavriglia è dalla loro parte, così come tutte le istituzioni. Se la vertenza Bekaert è ancora aperta, dopo l’ignobile gesto della multinazionale belga che ha annunciato in tronco la chiusura dello stabilimento senza neanche un giorno di preavviso lo dobbiamo alla reazione di orgoglio spontanea di lavoratori, sindacati e istituzioni! Questo perchè “i lavoratori della Bekaert sono io”.