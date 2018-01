Dalla Manifattura Tabacchi alla sede della Rsa Pescaiola. Lunedì l’inaugurazione

E’ tutto pronto per l’inaugurazione della nuova Rsa Pescaiola ad Arezzo. La cerimonia, alla presenza delle varie autorità, dei rappresentanti della Asl Toscana sud est e della Koinè, è in programma lunedì prossimo 29 gennaio alle 11.30. Al taglio del nastro, per la benedizione della struttura, ci sarà Monsignor Fabrizio Vantini, Vicario generale della Diocesi.

La nuova Rsa è collocata al primo piano del centro realizzato da Koinè, a poco passi dall’ospedale San Donato. Nei giorni scorsi gli ospiti sono stati trasferiti dalla struttura di Mugliano a quella di via Dal Borro, con piena soddisfazione delle famiglie.

La Rsa è dedicata a persone non autosufficienti, con 25 posti letto per il modulo base e 6 posti per il Centro Diurno. L’immobile che è stato scelto è un edificio degli anni 30, dove prima vi era la Manifattura Tabacchi e successivamente attività produttive varie, pertanto non sono stati cementificati ulteriori spazi.

La cittadinanza è invitata a partecipare all’inaugurazione.