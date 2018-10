Cuore affaticato, al San Donato 550 ricoveri l’anno: terzi in Toscana per numero di interventi

Cinquecento cinquanta ricoveri all’anno per infarto. Un tasso di mortalità, entro 30 giorni, del 5,36 per cento. Sono i dati che riguardano l’ospedale San Donato di Arezzo che, stando ad una “classifica” stilata “Dove e come mi curo”, è il terzo a livello regionale per numero di ricoveri su 49 strutture presenti sul territorio.

Un dato positivo, soprattutto se si considera che solo la metà degli ospedali italiani accreditati raggiunge i 100 ricoveri annui per infarto acuto al miocardio, soglia minima fissata dalle autorità ministeriali. Appena un quarto arriva a 200 interventi di bypass aortocoronarico. La stessa quota esegue almeno le 60 operazioni richieste per aneurisma dell’aorta addominale non rotto. Solamente 6 strutture su 10, infine, effettuano i 250 interventi di angioplastica coronarica fissati come standard minimo di riferimento nazionale. Il volume annuo di operazioni è un parametro importante di cui tenere conto quando si valutano le performance di un ospedale, perché indicativo dell’esperienza acquisita.

E nell’ospedale cittadino anche questi numeri risultano considerevoli: dopo Careggi (quarta in Italia con 1189 interventi) e l’Ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli (n° interventi: 806), l’Ospedale San Donato di Arezzo si piazza terzo con 677 interventi, precedendo l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (637 interventi).

“In Toscana – spiega lo studio – il valore di riferimento ministeriale di minimo 250 interventi l’anno è rispettato dal 43% delle strutture. Il 3,6% dei residenti sceglie di farsi curare in altre regioni. Il 96,4%dei residenti sceglie di farsi curarsi nella propria regione. Il 6,7% di interventi eseguiti su non residenti”.

“È noto da tempo, infatti, come vi sia una correlazione diretta tra il numero degli interventi annui, gli esiti positivi e la riduzione delle complicanze”, dice Antonio Bartorelli, responsabile della Cardiologia Interventistica del Centro Cardiologico Monzino IRCCS, di Milano. “Altri indicatori da guardare sono la percentuale di pazienti sottoposti ad angioplastica coronarica transluminale percutanea (PTCA) entro 48 ore dal ricovero per infarto miocardico acuto e la mortalità a 30 giorni”, spiega Elena Azzolini, medico specialista in Sanità Pubblica e membro del Comitato Scientifico di www.doveecomemicuro.it. Vediamo quante sono e come sono distribuite le strutture che eseguono questi interventi sul nostro territorio.

LE TABELLE – Ricoveri per infarto miocardico acuto

Le strutture pubbliche o private accreditate che effettuano questo tipo di ricovero sono 49.

Le 5 strutture che in Toscana effettuano un maggior numero di ricoveri sono:

1. Ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli (FI) (n° ricoveri: 632)

2. Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze (n° ricoveri: 615)

3. Ospedale San Donato di Arezzo (n° ricoveri: 550)

4. Ospedale di Livorno (n° ricoveri: 540)

5. Azienda Ospedaliera Universitaria Senese di Siena (n° ricoveri: 502)

“In Toscana – spiega in una nota Dove e come mi curo – il valore di riferimento ministeriale di minimo 100 ricoveri l’anno è rispettato dal 47% delle strutture. L’Ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli, l’Ospedale San Donato di Arezzo e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese di Siena oltre a vantare alti volumi mantengono anche una bassa mortalità a 30 giorni dal ricovero (che deve mantenersi inferiore all’8%) e una alta percentuale (che deve mantenersi superiore al 45%) di pazienti sottoposti ad angioplastica coronarica percutanea transluminale (Ptca) entro 48 ore dal ricovero. Arezzo terza, con percentuali basse di mortalità a 30 giorni (5,35) e alte di pazienti sottoposti a Ptca pari all’82,18, molto superiore sia a Grosseto che a Siena”.