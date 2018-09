Crt Terranuova: nuovo accesso e riorganizzazione dei percorsi e dei parcheggi

Si sono conclusi i lavori per il nuovo accesso e la riorganizzazione dei percorsi e dei parcheggi della Crt a Terranuova Bracciolini. L’organizzazione dell’area di via Gaetano Donizetti verrà presentata alle ore 17.30 di giovedì 13 settembre.

Interverranno il sindaco di Terranuova Bracciolini, Sergio Chienni; il Direttore generale della Asl Toscana sud est, Enrico Desideri; il Direttore della zona Valdarno Asl, Evaristo Giglio; il Presidente della Crt, Marco Mugnai e il Direttore dei lavori, Claudio Rapini.

I lavori sono stati eseguiti per migliorare il parcheggio antistante non solo la Crt ma anche la Casa della Salute. Adesso l’area ha una migliore accessibilità ed è maggiormente funzionale. I lavori hanno interessato sia la zona destinata alla sosta che il giardino. Più semplice parcheggiare per i disabili ma anche più sicuro accedere a piedi all’immobile: sono state infatti realizzate due nuove rampe per collegare il parcheggio comunale antistante nonché una rampa con pendenze adeguate anche a coloro che utilizzano ausili per il movimento. L’ingresso principale ha adesso una maggiore protezione grazie alla realizzazione di una nuova pensilina.