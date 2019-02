Cotto Pratigliolmi, Vadi: "Regione pronta a sostenere nuovo piano industriale"

La Regione Toscana continua a seguire molto da vicino la vicenda dell’azienda Cotto Pratigliolmi di Faella, nel Comune di Piandiscò, che ha visto il licenziamento dei suoi 55 dipendenti.

Ne dà notizia Valentina Vadi, consigliera regionale del Pd, che rende pubblici i contenuti della “nota di attuazione” della giunta toscana di una mozione approvata qualche tempo fa dal Consiglio regionale.

“Qualora si definisse l'ingresso di un nuovo soggetto con un piano industriale attendibile e un programma occupazionale condiviso con i sindacati - si legge nella nota - la Regione sarà pronta a mettere in campo tutti gli strumenti disponibili di sostegno alla ripartenza della azienda”.

Inoltre, la giunta regionale ha manifestato la sua intenzione di riattivare anche il tavolo di settore sul cotto per valutare ulteriori interventi di rilancio di un comparto produttivo che ha mostrato di recente forti elementi di sofferenza”.

Come si ricorderà, il 16 gennaio scorso, era stato sottoscritto l’accordo al Ministero del Lavoro per la concessione della Cigs (Cassa integrazione guadagni straordinaria) per cessazione di attività che coinvolgerà l’intero organico e assicurerà una forma di tutela di reddito dei dipendenti per 12 mesi, contemporaneamente scongiurando qualsiasi licenziamento forzoso.