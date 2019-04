Cosa fare a Pasquetta? Tra cantine, terme, montagne e leggende: ecco i nostri consigli

Una gita di un giorno, il tempo di andare, divertirsi e tornare. E' la gita di Pasquetta. Il conto alla rovescia sta per scadere: avete già deciso cosa fare e dove andare? Se siete a corto di idee, ecco i nostri consigli.

Moltalcino, tra aria aperta e buon vino - di Mattia Cialini

Una giornata all’aria aperta, tra borghi medievali, oppure tra i filari o in cantina, calice in mano. I dintorni di Montalcino sono meravigliosi: il paesaggio della Val d’Orcia è stato dichiarato patrimonio Unesco e alcuni borghi caratteristici, come San Quirico o Bagno Vignoni, meritano una visita. Ci sono poi Montalcino, borgo delizioso, e le campagne intorno. Consiglio: perdersi tra le strade sterrate punteggiate di produttori di vino, senza cercare il nome “celebre”, si possono trovare piccole realtà presso cui gustare anche taglieri di salumi toscani e cacio. E ovviamente fare acquisti di Brunello, a prezzo di cantina. Una gita che è un grande classico: e che per questo non passa mai di moda.

Alla scoperta del Pratomagno - di Claudia Failli

Per Pasquetta propongo un tour alla scoperta della mia terra natia anzi, della terra dove sono cresciuta perché i natali li devo a Montevarchi.

Dicevamo Pasquetta. Pasquetta in Pratomagno.

Armatevi di scarpe comode, borraccia d’acqua e zaino. Si parte!

Il tour che consiglio parte dall’Anciolina. Una sosta in questo luogo rigenera mente e corpo. Vista mozzafiato e pace assoluta. Da qui fate sosta a Chiassaia, altra minuscola frazione montana di Loro Ciuffenna (è un giro un po’ “pesca” ma fa niente va bene uguale). Fate un salto alla botteghina e saccheggiate quanta più schiacciata potete (super buona). Riempiti gli zaini via di corsa (o anche no) a Monte Lori. Verde smeraldo i prati e gli abeti odorano di vento. Concedetevi una sosta x rimettere l’anima al suo posto e respirare aria sana.

Per gli oziosi il tour può dirsi già finito per gli impavidi invece è possibile raggiungere la Croce del Pratomagno attraversando i sentieri della zona.

Buona Pratomagno a tutti.

Sognando cavalieri e principesse - di Nadia Frulli

La spada nella roccia, un'abbazia meravigliosa e un panorama mozzafiato. Per chi ha bambini ma non vuole rinuciare a visitare le bellezze storiche e artistiche della Toscana, Chiusdino (Siena) potrebbe essere una meta da non sottovalutare. Immersa nella campagna senese si staglia la suggestiva Abbazia di San Galgano. Si tratta di un'abbazia cistercense, risalente al XIIIesimo secolo, della quale sono rimaste solo mura esterne. I giochi di luce all'interno, l'imponenza e la maestosità della costruzione la rendono meta di particolare fascino. Poco distante, poi, si trova la cappella di San Galgano a Montesiepi. Si tratta di una piccola cappella circolare, luogo di culto, dove è conservata la spada che, secondo la tradizione, Galgano Guidotti infisse nella roccia in segno di rinuncia alla vita mondana. Il richiamo ai cavalieri della tavola rotonda e al coraggioso Artù è fortissimo e anche i più piccoli non resisteranno. E avranno un'occasione in più per sognarsi cavalieri e principesse.

Un giorno di relax a Saturnia - di Enrica Cherici

Terme libere di Saturnia in provincia di Grosseto. Un posto naturalmente meraviglioso, vasche e cascate di acqua calda termale con il vantaggio che è tutto gratuito. Serve un piccolo spirito di adattamento, ma in fondo è come andare in una spiaggia libera. Partire presto per godersi il relax. A circa due ore e mezzo da Arezzo

