Cortona ricorda l’11 settembre: visita del sindaco di Cortona al campus dell’Università della Georgia

Cortona celebra il ricordo dell’11 settembre con un gesto e un pensiero del sindaco Francesca Basanieri.

“Cortona è una città di pace e amicizia, una comunità che da sempre ripudia l’odio e la violenza.

Ho deciso – ha dichiarato Basanieri – di portare il saluto di tutta la comunità cortonese ai nostri amici statunitensi dell’Università della Georgia di Athens, che da oltre 50 anni possiedono un campus per gli studenti. Ho trovato un gruppo di giovani entusiasti, sorridenti, aperti e volenterosi di guardare avanti.

La migliore risposta al terrorismo, all’odio ed al rancore sono i loro sorrisi, il loro amore per Cortona.

Noi non dimeticheremo ma il nostro sguardo deve essere verso il futuro e non al passato.”