Cortona, riaperta la strada comunale di Seano

Nel mese di marzo 2018 la Strada Comunale Seano che collega la S.P. Umbro – Cortonese n.34 con l’abitato di Seano e il fondovalle del torrente Minima, era stata interessata, da una frana complessa che ne aveva interrotto in maniera traumatica il corso; la causa della frana erano state le intense precipitazioni e smottamenti del terreno.

L’area ove si era verificata la frana si colloca sulle pendici sud-orientali di Monte della Croce in corrispondenza della strada che collega la S.P. Umbro – Cortonese n.34 con l’abitato di Seano e il fondovalle del torrente Minima.

Il crollo aveva una geometria semi-ellissoide, lungo 13 metri e largo 22 metri, per una superficie complessiva che superava i 300 metri quadrati.

In questi giorni si sono conclusi i complessi lavori di ripristino e recupero della strada che hanno impegnato direttamente gli Uffici comunali.

La strada è stata riaperta regolarmente al traffico.



I lavori sono conclusi e la strada e percorribile, mancano alcuni interventi (finiture per la regimentazione delle acque piovane e parte dell’asfalto) che verranno completati in questi giorni.

L’importo dell’intervento, interamente a carico del Comune di Cortona, è stato di 71mila euro.