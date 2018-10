Cortona, entra in vigore il nuovo Piano di virtuosità per le attività del centro storico

Approvato dalla Giunta Comunale di Cortona il nuovo piano di virtuosità per le attività di somministrazione del Centro Storico di Cortona. Il piano, inserito all’interno del recente regolamento COSAP approvato a febbraio scorso parte dall’idea che il turismo rappresenta una fonte importante di reddito per il nostro territorio e per questo deve essere gestito in modo che rappresenti al meglio l’identità cortonese, la sua cultura e le sue tradizioni.

“L’offerta dei servizi di Cortona deve andare di pari passo con la bellezza della città e i suoi monumenti, con i suoi eventi e le sue iniziative che ormai hanno un respiro internazionale; chi arriva a Cortona si aspetta il meglio che la Toscana può offrire da ogni punto di vista. Per questo, afferma Francesca Basanieri Sindaco di Cortona, vogliamo che le nostre attività possano offrire i migliori servizi possibili per i turisti e i cittadini. Grazie al regolamento COSAP è stato possibile incidere sulle attività di somministrazione del Centro Storico che hanno visto un aumento della tariffa del suolo pubblico ma proprio per queste attività sono previsti incentivi e sgravi che arrivano a far dimezzare la tariffa per i commercianti virtuosi. Da una parte si richiede il miglioramento dei servizi (20% sgravi) e dall’altra parte si incentiva (30% sgravi) chi rimane aperto durante tutto l’anno. L’obiettivo, prosegue il Sindaco, è dare servizi di qualità e fare in modo che le strutture siano incentivate a rimanere aperte anche nei mesi invernali, o meglio, che non vi siano attività che nascono solo come acchiappa-turisti durante due o tre mesi estivi e poi restano chiusi per il resto dell’anno. Questo va di pari passo con il regolamento COSAP che vieta alle nuove attività di somministrazione di richiedere suolo pubblico e quindi vieta, di fatto, aperture di nuove attività di somministrazione che, nel Centro Storico, sono ormai diventate eccessive e rischiano di stravolgere l’identità stessa di Cortona. Per servizi di qualità intendiamo servizi riguardanti sia la sicurezza e l’innovazione (wi-fi gratuito per i clienti, telecamere, etc) ma soprattutto la possibilità che Cortona diventi un luogo di turismo accessibile per tutti. Per questo, continua il Sindaco, gli sgravi si concentrano soprattutto su coloro che adeguano i servizi alle persone con bisogni speciali: ingressi e bagni per persone che deambulano male, menu speciali per allergie ed intolleranze, etc”.

Non poteva mancare, inoltre, un occhio di riguardo per i bambini: Cortona è Comune amico delle bambine e dei bambini da oltre dieci anni per Unicef, premierà i commercianti che hanno fasciatoi, zona allattamento e zona gioco per i più piccoli.