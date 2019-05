Disostruzione delle vie aeree, ecco i corsi per i genitori

Viste le tante richieste sollecitate dalle famiglie, la Asl Toscana sud est ripropone i corsi gratuiti per la disostruzione pediatrica. In provincia di Arezzo sono previste varie iniziative diffuse in tutte le Zone entro la fine dell’anno.

La prima è in programma al Consultorio di Arezzo il giorno 16 maggio dalle 16 alle 19. Per le iscrizioni è necessario telefonare al Consultorio (0575 255829) dal lunedì al venerdì in orario 8-12. Potranno partecipare al massimo 30 persone.

Il corso riguarda la gestione delle emergenze neonatali e pediatriche ed ha l’obiettivo di fornire ai genitori le prime importanti informazioni nel caso il bambino non riesca a respirare perché ha ingoiato qualcosa, per esempio, mettendo in atto le manovre salvavita in attesa che arrivi il mezzo di soccorso.

Il corso è organizzato in collaborazione con il personale del 118. Tramite l'ausilio di manichini, gli operatori spiegheranno e faranno provare le manovre di disostruzione da corpo estraneo sul lattante e sul bambino e le prime manovre di rianimazione cardio-polmonare.