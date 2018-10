Corso di formazione per volontari ospedalieri al San Donato

Premesso che il soggetto principale è il paziente, docenti di elevato standing affronteranno, attraverso 8 incontri con cadenza bisettimanale (martedì e venerdì ore 18 – 19,30 presso l’aula 1 dell’ospedale San Donato), vari argomenti: cosa significa essere volontario, la motivazione come opportunità di cambiamento e di crescita interiore, come instaurare una relazione di supporto ed aiuto al malato ed ai suoi familiari, organizzata e non lasciata alla iniziativa personale. Psicologi, personale sanitario, volontari esperti accompagneranno il futuro volontario, sia attraverso un percorso teorico in aula che di tirocinio in ambiente ospedaliero, per sviluppare o accrescere la sua capacità relazionale dell’aiuto e dell’empatia per una sua presenza amichevole in ospedale.

L’ AVO-Arezzo intende valorizzare, con il corso di formazione che inizierà il 23 ottobre, la funzione di “servizio alla persona” che va preparato con il massimo scrupolo e svolto nel migliore dei modi, perché è il primo segno di attenzione e rispetto che si desidera manifestare al malato. Coloro che si iscrivono al corso dovranno disporre di tempo per garantire la presenza, attesa dai pazienti, per effettuare qualche ora di turno settimanale in ospedale, al mattino o al pomeriggio, e avere una età compresa tra 18 e 70 anni. L’ammissione al tirocinio avverrà dopo un colloquio di verifica durante il quale sarà rilasciato al corsista un attestato di partecipazione.