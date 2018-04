Corsalone, presto altri lavori al centro civico comunale

Il Comune di Chiusi della Verna ha avviato, con una delibera del Consiglio Comunale, di fine marzo, l‘iter per una serie di interventi che saranno effettuati sull’edificio del centro civico di Corsalone. Lo conferma il sindaco Giampaolo Tellini, affermando che “Andremo ad effettuare la riqualificazione dell’immobile del Centro Civico di Corsalone, consistente prevalentemente nell’efficientamento energetico e nella rimozione di cemento – amianto, a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini”. L’intervento era compreso nel piano triennale dei lavori pubblici del Comune di Chiusi della Verna e l’ok è arrivato con il voto positivo del gruppo di maggioranza; sarà rifatta dunque la copertura dell’edificio, sarà adeguato il locale caldaia e dagli interventi scaturiranno spazi più ampi anche per le attività sportive. L’investimento richiesto sarà di circa 140.000 euro, anche se il Comune intende reperire risorse fuori dal proprio bilancio per la copertura dei costi: “Parteciperemo ad un bando regionale – prosegue Tellini – per conseguire i finanziamenti destinati alle migliorie da apportare alla copertura, all’isolamento termico, alla sostituzione degli infissi, cioè a tutto quello che porterà ad un notevole risparmio energetico negli anni a venire”. Il centro civico comunale di Corsalone è situato in prossimità delle scuole e della zona sportiva, comprende gli uffici comunali e pubblici della più popolosa frazione del Comune, locali a servizio dell’associazionismo paesano, e tutta la parte logistica per l’uso da parte delle società sportive. Presto la zona sarà ulteriormente implementata anche dalla prevista realizzazione della pista per go kart elettrici.