Corsalone, ormai pronta la nuova sede della Pro Loco

Sono ormai in dirittura di arrivo i lavori di ristrutturazione ed ammodernamento della sede della Pro Loco a Corsalone (Chiusi della Verna), dopo un restyling importante che giunge a compimento giusto alla vigilia di un’altra estate di attività e di eventi.

I locali, che si trovano nei pressi del centro civico comunale e della zona sportiva del paese, sono stati ampliati per accogliere al coperto più visitatori, sono stati adeguati agli standard di sicurezza previsti per le manifestazioni pubbliche, e oggi sono pronti per essere uno strumento importante al servizio delle associazioni locali e quindi del paese.

Il sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini ricorda che “Questo intervento era nel nostro programma e lo abbiamo portato a compimento anche grazie al recupero di somme derivanti da risparmi di amministrazione; in questa zona di Corsalone abbiamo molto investito negli ultimi anni, migliorando la viabilità con marciapiedi e asfaltature, ammodernando le strutture sportive con l’illuminazione del campo sportivo, intervenendo sulle scuole e sui parcheggi. Restano ancora da fare altre cose, come la nuova pista per gokart elettrici, ma oggi mettiamo al suo posto un altro tassello importante e cioè la sede della Pro Loco, non più un tendone ma una vera e propria struttura che tornerà utile per le manifestazioni e gli eventi, ma potrà anche essere un centro importante per eventuali necessità di protezione civile. Un grazie a tutti quelli che ci hanno lavorato con professionalità e passione, dimostrando attaccamento al paese e voglia di crescere tutti insieme”.