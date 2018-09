Corsalone, il campo sportivo sarà attrezzato per l’elisoccorso notturno

Un accordo fra Comune di Chiusi della Verna e ASL consentirà presto di utilizzare il terreno dello stadio “Antonio Sassoli” di Corsalone per l’atterraggio notturno degli elicotteri in volo per emergenze. Il dipartimento emergenze urgenze dell’azienda sanitaria ha chiesto infatti all’amministrazione comunale di Chiusi della Verna la disponibilità e l’autorizzazione ad utilizzare il campo sportivo per eventuali atterraggi notturni, oggi resi possibili anche senza una particolare illuminazione grazie alla nuova tecnologia NVG (Night vision googles).

“La possibilità di atterrare e ripartire dal campo sportivo ci Corsalone – dice il SIdnaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini – è considerata di fondamentale importanza per poter mettere in sicurezza il territorio garantendo la centralizzazione dei pazienti critici anche dal territorio del nostro Comune. Come amministrazione abbiamo non solo concesso l’autorizzazione che ci è stata richiesta, ma abbiamo anche assicurato la disponibilità di personale idoneo al coordinamento e alla gestione della sicurezza durante le fasi di addestramento sul sito prescelto”.

Presto inizieranno le operazioni di coordinazione e addestramento del personale dell’elicottero Pegaso 2 per arricchire il territorio del Casentino di questa ulteriore possibilità.