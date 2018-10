Controllati, ad Arezzo visite gratuite per la prevenzione urologica

Sette settimane di controlli gratuiti per la prevenzione delle patologie alla prostata. Le Farmacie Comunali di Arezzo hanno aderito alla campagna #Controllati che, da mercoledì 17 ottobre a venerdì 30 novembre, permetterà di monitorare la salute in ambito urologico e di ottenere consigli utili per il benessere. Semplicemente recandosi presso la Farmacia Comunale n.3 “Giotto” e presso la Farmacia Comunale n.4 “Fiorentina” sarà infatti possibile ottenere un coupon per prenotare una visita con un urologo dell’ospedale San Donato, ricevendo così un consulto professionale e in tempi rapidi.

L’iniziativa, promossa dalla Società Italiana di Urologia, si rivolge prevalentemente a uomini tra i 40 e 50 anni che stanno attraversando una fascia d’età in cui iniziano ad evidenziarsi i primi segnali di Ipertrofia Prostatica Benigna, una patologia comune associata a disturbi urinari. La visita di controllo è dunque consigliata alla comparsa di sintomatologia diffusa (frequenti risvegli notturni per andare al bagno, sensazione costante di vescica piena, incontinenza urinaria o presenza di qualche dolore), in caso di stile di vita non ottimale (alimentazione scorretta, fumo, scarsa attività fisica o stress) e quando sono presenti fattori di rischio legati a ipertensione, diabete o colesterolo. La visita rappresenterà un’occasione di prevenzione del cancro alla prostata che, essendo tra le forme tumorali più diffuse tra gli uomini, richiede controlli annuali per individuare in tempo eventuali problematiche e aumentare le possibilità di cura. «Il mese della prevenzione urologica nell’uomo – commenta la dottoressa Gloria Fiorini, direttore della Farmacia Comunale “Giotto”, – è una campagna orientata a verificare la corretta funzione della prostata e a prevenire il rischio di patologie. In farmacia garantiremo la possibilità di prenotare controlli gratuiti da professionisti e consegneremo un depliant con un decalogo di consigli per mantenere il benessere in ambito urologico».