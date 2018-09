Fino al 19 ottobre è possibile inoltrare domanda, esclusivamente on line, per la richiesta di accesso al contributo ministeriale rivolto alle famiglie residenti nel Comune di Arezzo i cui figli abbiano frequentato i servizi per l’infanzia nell’anno scolastico 2017-2018 e nello specifico: asili nido comunali, asili nido privati accreditati, scuole dell’infanzia comunali e scuole dell’infanzia paritarie private.

Per poter accedere al contributo è obbligatorio aver corrisposto per intero le rette dovute per tutto l’anno scolastico 2017/2018, autocertificare l’importo complessivo e non essere beneficiari di buoni scuola, voucher Inps o altre misure di contribuzione per l’anno scolastico 2017/2018. La domanda deve essere presentata accedendo a http://www.comune.arezzo.it/strumenti-online/domande-scuola-online. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio servizi educativi ai numeri 0575/377402-265.