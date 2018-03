Continua l’avventura di Andrea all’Eredità. L’undicesima sfida del campione aretino

Questa sera sarà in trasmissione come campione da battere per l’undicesima volta. Andrea Saccone, lo studente cortonese di 18 anni ha continuato a sfornare performance vincenti, indovinando domande e ogni volta arrivando in finale alla ormai famosa sfida della “ghigliottina”. Con Fabrizio Frizzi, conduttore del gioco di Rai Uno l’Eredità, ormai c’è un dialogo informale.

Nella puntata del lunedì in semifinale si è sfidato con la fiorentina Federica in un derby tutto toscano che alla fine è stato facile per Andrea.

E poi ieri sera c’è mancato poco che riuscisse a portare a casa un altro pezzo di montepremi di oltre 26mila euro. Ha scelto la parola scuola e per questo non ha vinto, anche se poi ragionandoci sopra con il conduttore è arrivato a capire che si trattava della parola ricetta “me la potresti quasi dare per buona” ha detto scherzando Andrea a Frizzi.

E allora tutti davanti allo schermo questa sera per sostenere Andrea che ha già portato a casa, la scorsa settimana circa 47mila euro.