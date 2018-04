Strada della Consuma chiusa ai mezzi pesanti dal 16 aprile al 16 giugno. I percorsi alternativi

Dal 16 aprile e fino al 16 giugno la Strada Regionale 70 della Consuma sarà chiusa al transito di autotreni e autoarticolati dall’intersezione con la SR 69 del Valdarno fino alla località Consuma.

La chiusura si è resa necessaria per lavori di miglioramento della sicurezza stradale, infatti, durante gli interventi al km 1+400 (loc. Le Palaie) e al km 6+600 (Loc. Fonte al Cerro) a causa di un restringimento della carreggiata verrà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico che porterà ad una consistente riduzione degli spazi di manovra.

Come confermato anche dalle prove su strada, tutte le altre categorie di autoveicoli, purché rientranti nelle misure limite larghezza massima m. 2.55 e lunghezza massima m. 12 potranno transitare rispettando i limiti di velocità, la segnaletica di cantiere e le normali regole di prudenza da adottare in presenza di cantiere stradale.

Questi i percorsi alternativi:

Direzione Firenze: SR 70 fino intersezione con SR 71 abitato di Bibbiena, SR 71 fino ad intersezione con Raccordo Autostradale Arezzo Battifolle (SS 679), Casello autostradale A1 Arezzo, Uscita A1 Firenze Sud.

Direzione Arezzo: Intersezione SR 70 – SR 69, SR 69 fino a Casello autostradale A1 Reggello, Uscita A1 Arezzo, Raccordo Autostradale Arezzo Battifolle (SS 679) fino ad intersezione SR 71, SR 71 fino ad intersezione SR 70 abitato di Bibbiena.

Gli autotrasportatori sono invitati a non percorrere la SR70 nel periodo di chiusura per evitare il rischio d’interruzione della circolazione dovute all’impossibilità di manovra.