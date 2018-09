Consiglio comunale, gestione dei rifiuti, fumo nelle aree ludice e traffico pesante a Ponte Buriano: le interrogazioni

Torna il Consiglio Comunale convocato per lunedì 24 settembre alle 9 con in apertura le interrogazioni. All’ordine del giorno il bilancio consolidato del Comune per il 2017 (assessore Alberto Merelli), quattro pratiche urbanistiche (assessore Marco Sacchetti), un progetto di marciapiede a Rigutino (vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini), la convenzione per “I cammini di Francesco in Toscana” (assessore Marcello Comanducci) e 12 atti di indirizzo: sulla richiesta di avviare una procedura per una nuova gestione dei rifiuti in cui prevalga la governance pubblica dei consiglieri comunali Jacopo Apa e Giovanna Carlettini (di questo è prevista solo la votazione visto che la sua illustrazione è già avvenuta), sull’istituzione del custode volontario e sul divieto di fumo nelle aree ludiche entrambi del consigliere comunale Massimo Ricci, sulla chiusura di Podere Rota del consigliere comunale Jacopo Apa, sul progetto “Il controllo del vicinato” da istituire nelle frazioni del consigliere comunale Donato Caporali, sull’individuazione della sede della polizia municipale dei consiglieri comunali Francesco Romizi, Alessandro Caneschi e Paolo Lepri, sulla tutela degli insegnanti diplomati abilitati ad Arezzo e in Italia dei consiglieri comunali Domenico Chizoniti e Giovanna Carlettini, sulla promozione dello sport come fenomeno legato al turismo dei consiglieri comunali Andrea Modeo, Francesco Romizi e Alessandro Caneschi, sulla tutela dei lecci ai giardini Porcinai dei consiglieri comunali Andrea Modeo, Francesco Romizi, Alessandro Caneschi, Donato Caporali, sulla trascrizione degli atti di nascita nei registri di stato civile del consigliere comunale Giovanna Carlettini, sulla intitolazione di una strada o piazza al vigile del fuoco Simone Mazzi, sulla chiusura di Ponte Buriano al traffico pesante del consigliere comunale Roberto Bardelli.