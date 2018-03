Conoscere e comprendere l’epilessia, oltre il pregiudizio

Un evento per far conoscere le tematiche legate all’epilessia e abbattere il pregiudizio che circonda questa malattia. Ad organizzarlo è l’associazione “Arezzo per l’epilessia” in collaborazione con l’Ordine delle professioni infermieristiche di Arezzo, la Asl Toscana Sud Est e la Lice e si svolgerà domenica 18 marzo a partire dalle 17 al centro di aggregazione sociale Tortaia in via Alfieri. Il programma prevede la proiezione del film “Dissonanze”, un documentario sul vivere con l’epilessia, letture dal libro “A volte non abito qui” a cura della Libera Accademia del Teatro e, alle 18.30, uno spazio per la discussione con le dottoresse Martina Guadagni, Silvia Pradella e Natalia Banelli che saranno a disposizione del pubblico per domande e interventi. A seguire, per chi lo vorrà, la serata proseguirà con un apericena accompagnato da musica e danze, per il quale è previsto un contributo di sostegno all’associazione di 10 euro.