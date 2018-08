Congresso Spi Cgil: il calendario delle assemblee in Valtiberina

Tempo di congressi per lo Spi Cgil. Il sindacato pensionati della Valtiberina ha messo in calendario le assemblee per la lega di zona che conta oltre 1.700 iscritti. Nove gli appuntamenti. Data d’inizio il 3 settembre alle ore 9 a Sansepolcro nella sede di via Anconetana.

Il 4, il 6 e il 13 assemblee con inizio alle ore 16 nel circolo d’aggregazione Bellavista, a Santa Fiora e nella Casa del popolo di Gricignano. Appuntamenti anche ad Anghiari (5 settembre, ore 17, sede Cgil), Pieve Santo Stefano (10 settembre, ore 17, via Sulpizia), Monterchi (11 settembre, ore 17,Casa della Salute), Badia Tedalda e Sestino (12 settembre, ore 18, pizzeria Nando), Caprese Michelangelo (14 settembre, ore 17, sede Cgil).

“Il congresso – ricorda il segreterio di lega, Marcello Rossi – è un momento importante per definire le nuove strutture del sindacato pensionati e della Cgil, in un momento particolarmente difficile per i pensionati e per i lavoratori ma soprattutto per coloro che non hanno lavoro e per le loro famiglie. Lo Spi Cgil ha l’obiettivo di garantire le pensioni e il loro potere d’acquisto, l’accesso ai servizi sociali e un reddito dignitoso per i pensionati e tutti gli anziani”.